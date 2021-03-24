Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Резолюцию ЕС по Беларуси поддержали 20 стран в СПЧ ООН

Комментариев: 2
Семь стран, среди которых Россия и Китай, высказались против резолюции, еще 20 стран - воздержались.
В СПЧ ООН рассмотрели резолюции ЕС по Беларуси
В СПЧ ООН рассмотрели резолюции ЕС по Беларуси

Резолюцию по Беларуси, инициированную ЕС, поддержали 20 стран-членов из 47 Совета ООН по правам человека на голосовании в среду, 24 марта.

При этом семь стран, включая Россию и Китай, высказались против, а 20 от голосования воздержались.

Отметим, что в резолюции сказано о  "продолжающихся грубых нарушениях прав человека в Беларуси в связи с президентскими выборами 2020 года". Верховного комиссара ООН по правам человека призвали осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Беларуси, установить факты о нарушениях, а также собирать информацию с целью содействия привлечению виновных к правосудию.

Напомним, что ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку протестующим в Беларуси. Евросоюз считает всеобъемлющий национальный диалог единственным способом мирного урегулирования нынешнего кризиса в республике.

Также сообщалось, что нарушение прав человека в Беларуси будет фиксировать специальная платформа. Создание площадки для фиксаций преступлений в Беларуси поддержали 19 стран, среди которых США, Канада и государства ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, ООН, Беларусь, Евросоюз, резолюция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
freedom7777    24.03.2021, 19:57
Оценка:  -23
freedom7777
Англосакцам нужно за собой смотреть ) , нех..й к нам лесть
WTF2wtf    25.03.2021, 12:50
Оценка:  +23
WTF2wtf
Куда это к вам,
упоротое быдло оккупантов из раши?????
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь