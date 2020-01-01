Канада включила девять россиян в "черный" список

Санкции введены из-за нарушений прав человека в России. Под них попали ряд топ-чиновников.

Канада в среду, 24 марта, объявила о введении санкций в отношении девяти граждан России в ответ на нарушения прав человека в РФ. Об этом говорится в заявлении МИД Канады.

"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", - говорится в заявлении.

Так, в санкционный список включены: глава ФСБ РФ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.

В отношении этих лиц вводится режим замораживания активов. Им запрещен въезд в Канаду. А гражданам Канады запрещено вести с россиянами бизнес.

В Кремле санкции назвали незаконными и пообещали ответ.

Как сообщалось, накануне масштабные санкции против России ввела Украина. В санкционный список попали почти 30 граждан РФ, а также десятки юридических лиц, в том числе ряд интернет-сайтов.

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