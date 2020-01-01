В Испании вновь начали вакцинировать препаратом AstraZeneca
В Испании после недельного перерыва приступили к вакцинации граждан препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Использование этой вакцины прекратили из-за побочных эффектов, которые могли бы привести к смерти пациентов, пишет Reuters.
Испания приостанавливала вакцианцию совместно с другими странами ЕС, поскольку появлялись сообщения о возникновении тромбов у тех, кому была сделана инъекция препаратом AstraZeneca.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) после дополнительного исследования заявило о том, что вакцина является безопасной.
В Испании уже сделано примерно один миллион COVID-прививок AstraZeneca.
Как сообщалось ранее, президент Литвы Гитанас Науседа сделал прививку вакциной AstraZeneca. Он привал сограждан вакцинироваться.
Добавим, также AstraZeneca вакцинировался украинский посол в Британии Вадим Пристайко. Вакцинация - единственный реальный шанс остановить пандемию, считает дипломат.
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