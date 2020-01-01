В Испании вновь начали вакцинировать препаратом AstraZeneca

После недельного перерыва, во время которого европейский медрегулятор дополнительно исследовал AstraZeneca, в Испании опять начали делать уколы от COVID-19 этим препаратом.

В Испании привито около миллиона человек

В Испании после недельного перерыва приступили к вакцинации граждан препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Использование этой вакцины прекратили из-за побочных эффектов, которые могли бы привести к смерти пациентов, пишет Reuters.

Испания приостанавливала вакцианцию совместно с другими странами ЕС, поскольку появлялись сообщения о возникновении тромбов у тех, кому была сделана инъекция препаратом AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) после дополнительного исследования заявило о том, что вакцина является безопасной.

В Испании уже сделано примерно один миллион COVID-прививок AstraZeneca.

Как сообщалось ранее, президент Литвы Гитанас Науседа сделал прививку вакциной AstraZeneca. Он привал сограждан вакцинироваться.

Добавим, также AstraZeneca вакцинировался украинский посол в Британии Вадим Пристайко. Вакцинация - единственный реальный шанс остановить пандемию, считает дипломат.



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