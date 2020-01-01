Мусульмане против Макрона. Война Франции с исламом

В мусульманском мире растет волна ярости и негодования из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона об исламе и пророке Мухаммеде – в ряде стран прошли акции протеста против французского президента.

Франция оказалась в эпицентре международного скандала из-за ислама. Все началось с убийства французского учителя Самюэля Пати, который показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Франция отреагировала на это жестко – по всей стране прошли митинги в память об учителе, а полиция арестовала 11 человек, в том числе родителей, дедушку и младшего брата убийцы, которым оказался родившийся в Москве чеченец. Всего Франция планировала выслать более 200 иностранцев после убийства учителя.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны — орден Почетного легиона.

29 октября в Ницце вооруженный ножом преступник напал на посетителей базилики Норт-Дам с криками “Аллах акбар!». Он убил трех человек, прежде чем его задержали.

А мусульмане во всем мире протестуют против Франции и ее президента.

Акции протеста

Макрон спровоцировал гнев мусульман, заявив, что “ислам — это религия, переживающая кризис во всем мире».

В Ливии, Палестине, Йемене, Сирии, Бангладеше, Пакистане, Ираке и ряде других стран мусульманского мира прошли акции против политики Франции – демонстранты жгли флаги страны и фотографии Макрона.

Liga.net

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично назвал Макрона психически нездоровым.

В Москве у посольства Франции протестующие тоже сожгли фото президента Франции. Глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики Салах-Хаджи Межиев, назвав Макрона “террористом”.

Высказался по ситуации даже чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен опубликовал соответствующий пост в своем Инстаграме с фотографией французского президента Эмманюэля Макрона, на лице которого виден отпечаток ботинка. Аккаунт Нурмагомедова — самый популярный в российском сегменте Инстаграма, на него подписаны 25 миллионов человек.

“Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите”, - написал Хабиб.

EPA

Реформы во Франции

Череда атак во Франции дала дополнительный импульс планам Макрона реформировать практику ислама в стране — и прежде всего иностранного финансирования, получаемого мусульманскими общинами, в надежде пресечь связи с радикалами за пределами Франции, пишет The Washington Post.

Правительство также анонсировало жесткие меры в отношении более чем 50 мусульманских организаций, подозреваемых в разжигании террористического насилия.

Его стремление вмешаться в сферу исповедования религии связано с попыткой содействовать интеграции, но также и предотвратить террористические атаки, жертвой которых стала Франции в последние годы.

EPA Байкот французских товаров в Пакистане

Международный скандал

Французские чиновники особенно возмутились комментариями Махатхира Мохамада, бывшего премьер-министра Малайзии, который написал в Twitter, что мусульмане имеют право “убить миллионы французов за массовые убийства прошлого”. Французское правительство немедленно призвало Twitter заблокировать аккаунт Махатхира за разжигание ненависти и насилия. Позже его пост был удален.

При этом во Франции уже появились призывы лучше контролировать иммиграцию и изгнать из страны всех радикально настроенных иностранцев.