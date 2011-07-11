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На станции в Антарктике погибли два человека

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Несчастный случай произошел во время плановых работ по обслуживанию системы пожаротушения.
Вид на Мак-Мердо
Вид на Мак-Мердо
commons.wikimedia.org

На исследовательской станции Мак-Мердо, расположенной в Антарктике, в результате несчастного случая погибли два человека. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщила газета The New York Times со ссылкой на Национальный научный фонд США.

Отмечается, что погибли двое рабочих, которые выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл.

Тела работников обнаружил пилот вертолета, который доставил их на гору.

К моменту обнаружения один из техников был мертв, другой подавал признаки жизни, однако позднее скончался в клинике.

Погибшие, имена которых не называются, были субподрядчиками крупной фирмы Leidos, которая была нанята Антарктической программой США.
 
Причины их гибели выясняются, однако на данный момент нет оснований считать, что было совершено преступление.
 
Мак-Мердо - крупнейшее поселение в Антарктике и самая большая исследовательская станция на континенте. Численность населения достигает 1,3 тысячи человек.

В Харькове рабочий погиб в шестиметровой яме

Ранее сообщалось, что в Киеве на остановке под колесами троллейбуса погиб работник ремонтной бригады.

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Теги: США, смерть, антарктика, погибли, станция, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Aurum    13.07.2011, 01:48
Оценка:  -2
Aurum
Ща пиндосы всё спихнут на Мексику )))
njkzy_c    12.07.2011, 00:20
Оценка:  -2
njkzy_c
"Свинной грип"-2 какие теперь лекарства нужно срочно скупать в аптеках?
Ella_  (аноним)  11.07.2011, 22:20
Оценка:  -1
Ella_
В Англии утверждают,что и-коли завезена с зерновыми из Египта. Интересно тогда,почему первые заболевания начались на Западе?
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