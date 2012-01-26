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Франция предлагает новый механизм контроля за химоружием - СМИ

Комментариев: 229
В Совете Безопасности ООН любые решения по установлению ответственности за использование химического оружия блокируются, в связи с чем французские политики выступили с новой инициативой.
Во Франции хотят ввести действенный механизм установления ответственности за использование химоружия
Во Франции хотят ввести действенный механизм установления ответственности за использование химоружия

Во Франции разработали проект нового механизма по контролю за химическим оружием. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Рейтер со ссылкой на французские дипломатические источники.

Отмечается, что новый механизм "позволит установить ответственных" за химатаки.

По словам источника агентства, мировое сообщество нуждается в новом механизме по контролю за химическим оружием.

"Что касается Сирии, в Совете безопасности ООН все блокируется… Нам необходим механизм установления ответственности", - заявил он, добавив, что и "в Солсбери все зашло слишком далеко".

Как передает агентство, обычно решения в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) принимаются исполнительным советом, состоящим из 41 члена, причем за инициативу должны проголосовать не менее 28 членов. Французский проект может быть вынесен на прямое голосование 192 членов ОЗХО.

Источник агентства отметил, что западные страны "высказались в поддержку" французского проекта, против него могут выступить Москва и Тегеран.

По данным агентства, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего мартовского визита в Нидерланды обсуждал вопрос создания нового механизма по контролю за химоружием с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.

Напомним, генсек НАТО заявил, что химатака в Солсбери несомненно связана с РФ.

Ранее был назван способ обхода вето России в Совбезе ООН.

 

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Теги: Россия, ООН, Франция, химическое оружие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (141)
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Tamerlann    06.04.2014, 15:23
Оценка:  -4
Tamerlann
Tamerlann    06.04.2014, 15:23
Оценка:  -4
Tamerlann
Dark_Kazak    26.01.2012, 18:27
Оценка:  +5
Dark_Kazak
Нищие в шахтах за хлебушек работают.
А моющие туалеты, получают приличную зарплату и домой 6 миллиардов присылают. Бу-го-го
kievan71    26.01.2012, 18:48
Оценка:  +2
kievan71
rgemall32
Вы - лучшее доказательство близости интернационал-социалистов (ВКП(б)) и национал-социалистов (НСДАП).
kievan71    26.01.2012, 18:55
Оценка:  +2
kievan71
rgemall32
А я думал, что это два моих деда, которые воевали. И моей жены. И еще несколько миллионов солдат и офицеров. А оказывается - коммунисты!
kievan71    26.01.2012, 18:58
Оценка:  +1
kievan71
rgemall32
"А больше - даже сходства НЕТ"
Вот об этом по уважаемом вами ТВ дйствительно не говорят. Вы бы хоть речи Геббельса почитали (рекомендую - "Ленин и Гитлер", 1923, кажется), да строй сравнили.
Только не надо плеваться и визжать "я такое не читаю". Судя по всему, Вы вообще не читаете.
kievan71    26.01.2012, 19:34
Оценка:  +1
kievan71
rgemall31
Вы идиот?
Только честно?
kievan71    26.01.2012, 20:26
Оценка:  0
kievan71
rgemall31
Недообразованный - устроит?
kievan71    26.01.2012, 18:39
Оценка:  +5
kievan71
Баст
А Вы лично считаете, что женщина, уехавшая в Польшу или Италию за отсутсвтием работы в Украине, заслуживает презрения?
kievan71    26.01.2012, 18:49
Оценка:  +2
kievan71
rgemall32
А В.Ф.?
kievan71    26.01.2012, 18:56
Оценка:  +2
kievan71
rgemall32
А почему коммунисты ЗА союз с коскапиталистической Россией?
kievan71    26.01.2012, 18:57
Оценка:  +2
kievan71
госкапиталистической, сорри
kievan71    26.01.2012, 19:01
Оценка:  +2
kievan71
rgemall32
А где коммунистическая Россия? На Марсе? С Лосем полетите завоевывать?
Tamerlann    06.04.2014, 15:23
Оценка:  -5
Tamerlann
Tamerlann    06.04.2014, 15:23
Оценка:  -3
Tamerlann
realvugluskro    29.11.2013, 11:28
Оценка:  -11
realvugluskro
Dark_Kazak    26.01.2012, 16:58
Оценка:  +5
Dark_Kazak
Давно замечено, если мужик чмо, то и бабы у него соответствующие.
Хазяїн_дитера    12.11.2013, 11:54
Оценка:  +18
Хазяїн_дитера
гость  (аноним)  27.01.2012, 10:05
Оценка:  +1
гость
Это не журналист а просто какойто гусь безмозглый
гость  (аноним)  27.01.2012, 08:45
Оценка:  +1
гость
Этот человек уже много раз извинился за свои слова. Он говорит что сказал глупость не подумав. Хочется верить...
kievan71    26.01.2012, 23:07
Оценка:  0
kievan71
rgemall38
Ну так что, слабо хоть одни факт опровергнуть?
adam-x    26.01.2012, 21:19
Оценка:  +4
adam-x
Если в нашей стране обеспечить нормальную зрплату не могут,то действительно они работают на дядю как роБоты,вернее как РАБЫНИ
ury639  (аноним)  26.01.2012, 20:40
Оценка:  -7
ury639
Неудивительно такое высказывание,наши соотечественницы,преимущественно из западных областей в основном или горшки из под заморских развалин выносят,или в прислугах у них батрачат.
kievan71    26.01.2012, 20:47
Оценка:  +6
kievan71
rgemall29
Почему? Потому что работают?
kievan71    26.01.2012, 22:14
Оценка:  -1
kievan71
rgemall29
"По-моему Галиция живет только за счет южных, восточных и центральных регионов Украины."
основания?
&qu ot;Иначе бы галицийки не уезжали "на заработки" в таком УЖАСАЮЩЕМ количестве!"
так и из Донбаса уезжают.
А Вы таки нацист. Комунно-нацист.
kievan71    26.01.2012, 23:06
Оценка:  -1
kievan71
rgemall38
Приведите хоть одну мою фразу о ненависти к русским. Я ко всем нормально отношусь.
А Вы - нацист, ибо делите людей на плохих/хороших по национальному признаку. Хотя для коммуниста это не нормально. Как говорил Ваш товариСЧ "поскреби коммуниста - обнаружишь нациста" (близко к тексту).
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