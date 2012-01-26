Франция предлагает новый механизм контроля за химоружием - СМИ

В Совете Безопасности ООН любые решения по установлению ответственности за использование химического оружия блокируются, в связи с чем французские политики выступили с новой инициативой.

Во Франции разработали проект нового механизма по контролю за химическим оружием. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Рейтер со ссылкой на французские дипломатические источники.

Отмечается, что новый механизм "позволит установить ответственных" за химатаки.

По словам источника агентства, мировое сообщество нуждается в новом механизме по контролю за химическим оружием.

"Что касается Сирии, в Совете безопасности ООН все блокируется… Нам необходим механизм установления ответственности", - заявил он, добавив, что и "в Солсбери все зашло слишком далеко".

Как передает агентство, обычно решения в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) принимаются исполнительным советом, состоящим из 41 члена, причем за инициативу должны проголосовать не менее 28 членов. Французский проект может быть вынесен на прямое голосование 192 членов ОЗХО.

Источник агентства отметил, что западные страны "высказались в поддержку" французского проекта, против него могут выступить Москва и Тегеран.

По данным агентства, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего мартовского визита в Нидерланды обсуждал вопрос создания нового механизма по контролю за химоружием с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.

Напомним, генсек НАТО заявил, что химатака в Солсбери несомненно связана с РФ.

Ранее был назван способ обхода вето России в Совбезе ООН.

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