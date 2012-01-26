Франция предлагает новый механизм контроля за химоружием - СМИ
Во Франции разработали проект нового механизма по контролю за химическим оружием. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Рейтер со ссылкой на французские дипломатические источники.
Отмечается, что новый механизм "позволит установить ответственных" за химатаки.
По словам источника агентства, мировое сообщество нуждается в новом механизме по контролю за химическим оружием.
"Что касается Сирии, в Совете безопасности ООН все блокируется… Нам необходим механизм установления ответственности", - заявил он, добавив, что и "в Солсбери все зашло слишком далеко".
Как передает агентство, обычно решения в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) принимаются исполнительным советом, состоящим из 41 члена, причем за инициативу должны проголосовать не менее 28 членов. Французский проект может быть вынесен на прямое голосование 192 членов ОЗХО.
Источник агентства отметил, что западные страны "высказались в поддержку" французского проекта, против него могут выступить Москва и Тегеран.
По данным агентства, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего мартовского визита в Нидерланды обсуждал вопрос создания нового механизма по контролю за химоружием с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.
Напомним, генсек НАТО заявил, что химатака в Солсбери несомненно связана с РФ.
Ранее был назван способ обхода вето России в Совбезе ООН.
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А моющие туалеты, получают приличную зарплату и домой 6 миллиардов присылают. Бу-го-го
Вы - лучшее доказательство близости интернационал-социалистов (ВКП(б)) и национал-социалистов (НСДАП).
А я думал, что это два моих деда, которые воевали. И моей жены. И еще несколько миллионов солдат и офицеров. А оказывается - коммунисты!
"А больше - даже сходства НЕТ"
Вот об этом по уважаемом вами ТВ дйствительно не говорят. Вы бы хоть речи Геббельса почитали (рекомендую - "Ленин и Гитлер", 1923, кажется), да строй сравнили.
Только не надо плеваться и визжать "я такое не читаю". Судя по всему, Вы вообще не читаете.
Вы идиот?
Только честно?
Недообразованный - устроит?
А Вы лично считаете, что женщина, уехавшая в Польшу или Италию за отсутсвтием работы в Украине, заслуживает презрения?
А В.Ф.?
А почему коммунисты ЗА союз с коскапиталистической Россией?
А где коммунистическая Россия? На Марсе? С Лосем полетите завоевывать?
Ну так что, слабо хоть одни факт опровергнуть?
Почему? Потому что работают?
"По-моему Галиция живет только за счет южных, восточных и центральных регионов Украины."
основания?
&qu ot;Иначе бы галицийки не уезжали "на заработки" в таком УЖАСАЮЩЕМ количестве!"
так и из Донбаса уезжают.
А Вы таки нацист. Комунно-нацист.
Приведите хоть одну мою фразу о ненависти к русским. Я ко всем нормально отношусь.
А Вы - нацист, ибо делите людей на плохих/хороших по национальному признаку. Хотя для коммуниста это не нормально. Как говорил Ваш товариСЧ "поскреби коммуниста - обнаружишь нациста" (близко к тексту).