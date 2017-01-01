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Крым является и останется частью Украины - МИД Эстонии

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В МИД Эстонии осудили осуществленную Российской Федерацией четыре года назад незаконную аннексию Крыма и заявили, что не признают результаты выборов, проведенных на территории полуострова.
Эстония осуждает проведение РФ выборов в аннексированном Крыму
Эстония осуждает проведение РФ выборов в аннексированном Крыму
МИД Эстонии в Facebook

Эстония осуждает проведение Российской Федерацией выборов в аннексированном Крыму и Севастополе и не признает результаты этих выборов. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 17 марта.

Так, в ведомстве осудили осуществленную Российской Федерацией четыре года назад незаконную аннексию Крыма, в ходе которой были проигнорированы положения украинской Конституции, воля народа Украины и установлены международные правила.

"Крым является и останется частью Украины", - говорится в заявлении.

Эстония также осуждает совершенные Россией серьезные нарушения международного права после аннексии.

"Местных жителей насильно призывают на службу в Российских вооруженных силах, принуждают принять российское гражданство, у них отчуждают имущество, накладываются ограничения на свободу слова и свободу вероисповедания. За четыре года жизнь населения полуострова ухудшилась, причем около 40 000 жителей покинули его из-за психологического и физического давления. Аннексия усложнила и поддержание связи с проживающими в Крыму эстонцами", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от визита в Россию этой весной в связи с отравлением экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля.

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Теги: Украина, Президентские выборы в России, Выборы, Крым, Эстония, МИД, аннексия Крыма, выборы президента РФ 2018
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Источник: korrespondent.net

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