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Сотрудники ФСБ перед вторжением в Украину присматривали квартиры в Киеве - WP

Российские спецслужбы были уверены в быстрой победе
Сотрудники ФСБ перед вторжением в Украину присматривали квартиры в Киеве - WP
Владимир Путин на совещании / EPA / UPG

Сотрудники федеральной службы безопасности были настолько уверены в успешности своего блиц-крига, что обустраивали жилье в Киеве перед самым вторжением в Украину 24 февраля.

Об этом пишет Washington Post.

По информации издания, украинские спецслужбы перехватили сообщения сотрудников ФСБ, в которых они запрашивали у своих коллег о жилье в Киеве, которое они могут использовать как конспиративные квартиры, базы для операций и просто жилые помещения. 

За несколько дней до 24 февраля, информаторы ФСБ получили приказ покинуть Киев, но оставить ключи от своих домов для прибывающих оперативников из России. 

Представители западных и украинских спецслужб заявили, что перед вторжением управление ФСБ, занимающееся Украиной, значительно расширилось - его численность увеличилась до 160 офицеров, когда в 2019 году там работало всего 30. 

Как мы писали ранее, оккупированный Донбасс посетило руководство силовых ведомств России.

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