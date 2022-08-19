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Суд над защитниками "Азовстали": россияне могут нанести ракетный удар - ГУР

Судилище над пленными украинскими бойцами запланировано на День Независимости
Суд над защитниками "Азовстали": россияне могут нанести ракетный удар - ГУР
Защитник Мариуполя / EPA / UPG

Россияне могут нанести точечный ракетный удар по филармонии Мариуполя во время судилища над защитниками "Азовстали". Оно запланировано на 24 августа и пройдет в филармонии Мариуполя.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Для этого оккупанты в срочном порядке переоборудуют помещение филармонии. В здании монтируются железные клетки, в которых поместят украинских пленных бойцов. Рядом строят несколько временных сооружений с помещениями. 

Также оккупанты, чтобы "узаконить" процесс приготовили так называемых "свидетелей". На суд также приедут российские пропагандисты.

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В ГУР добавили, что в случае реализации планов нанести точечный ракетный удар по филармонии Мариуполя, РФ возложит за это вину на Украину.

Как мы сообщали ранее, журналисты американского издания CNN, проведя собственное расследование, пришли к выводу, что убийство пленных украинцев в Еленовке организовала Россия.

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