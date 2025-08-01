Количество погибших в результате ночной атаки на Киев 31 июля возросло до 28 - среди них трое детей

В результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля погибли 28 человек, среди них трое детей. Спасатели продолжают разбор завалов в Святошинском районе.

| Автор: Мальцева Ольга

По состоянию на утро 1 августа спасатели достали еще одно тело из-под завалов в Святошинском районе столицы. Таким образом, количество погибших в результате массированной атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 28 человек, среди которых трое детей в возрасте 2, 6 и 17 лет. Об этом сообщает МВД.

По данным Киевской городской военной администрации, пострадали по меньшей мере 159 человек, из них 16 - дети. Многим была оказана медицинская помощь на месте, часть пострадавших госпитализированы в городские больницы.

Особенно сильным разрушениям подвергся Святошинский район, где несколько жилых домов и объектов инфраструктуры были серьезно повреждены. Работы по разбору завалов и спасательные операции продолжаются круглосуточно. На месте работают бригады ГСЧС, полиция, медики и волонтеры.

