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На Бориспольской трассе больше 50 машин попали в ДТП из-за гололедицы

На Бориспольской трассе гололедица вызвала многочисленные ДТП — столкнулись десятки машин.
 |  Автор: Шароди Диана
На Бориспольской трассе больше 50 машин попали в ДТП из-за гололедицы
ДТП на Бориспольской трассе / Скриншот видео facebook.com/operativeukr

Утро 31 декабря оказалось не очень удачным, а в большинстве даже и опасным для нескольких десятков автомобилистов, которые ехали по Бориспольской трассе. Там гололедица стала причиной более 50 аварий. 

Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

"На первый взгляд, даже не посчитать сколько автомобилей здесь подрались утром из-за чрезвычайно скользкой дороги. Реально сколько здесь? 50 автомобилей? Бориспольская трасса", 

— сказано в сообщении. 

Нет информации о том, есть ли в данных авариях пострадавшие или жертвы. На видео с места ДТП видно, как водители еле передвигаются по дороге, которую накрыла гололедица. Очевидцы сообщают о большом количестве поврежденных автомобилей.

Спасатели призывают водителей без особой потребности не выезжать сегодня на дорогу, а если поездки не избежать, то соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД, чтобы не подвергать себя, других пассажиров и участников дорожного движения опасности. 

Напомним, на Львовщине 17-летний водитель BMW врезался в маршрутку. В результате этой дорожной аварии пострадали два человека.

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