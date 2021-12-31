На Бориспольской трассе больше 50 машин попали в ДТП из-за гололедицы

На Бориспольской трассе гололедица вызвала многочисленные ДТП — столкнулись десятки машин.

| Автор: Шароди Диана

Утро 31 декабря оказалось не очень удачным, а в большинстве даже и опасным для нескольких десятков автомобилистов, которые ехали по Бориспольской трассе. Там гололедица стала причиной более 50 аварий.

Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

"На первый взгляд, даже не посчитать сколько автомобилей здесь подрались утром из-за чрезвычайно скользкой дороги. Реально сколько здесь? 50 автомобилей? Бориспольская трасса",

— сказано в сообщении.

Нет информации о том, есть ли в данных авариях пострадавшие или жертвы. На видео с места ДТП видно, как водители еле передвигаются по дороге, которую накрыла гололедица. Очевидцы сообщают о большом количестве поврежденных автомобилей.

Спасатели призывают водителей без особой потребности не выезжать сегодня на дорогу, а если поездки не избежать, то соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД, чтобы не подвергать себя, других пассажиров и участников дорожного движения опасности.

Напомним, на Львовщине 17-летний водитель BMW врезался в маршрутку. В результате этой дорожной аварии пострадали два человека.