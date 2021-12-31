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Присваивали квартиры умерших киевлян: Полиция ликвидировала банду

По версии досудебного следствия, в преступную группу входило шесть человек.
 |  Автор: Виталий Кулак
Присваивали квартиры умерших киевлян: Полиция ликвидировала банду
Фото с места обыска / npu.gov.ua

В Киеве полицейские разоблачили преступную группу, участники которой мошенническим путем присваивали квартиры одиноких умерших киевлян. Об этом сообщило Управление коммуникации Нацполиции Украины.

По версии досудебного следствия, в преступную группу входило шесть человек. Они подделывали документы и договоры купли-продажи квартир умерших одиноких жителей Киева. Потом поддельные документы они предоставляли нотариусу для регистрации. Оформление незаконно присвоенных квартир производилось на членов преступной группы.

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В настоящее время досудебное расследование установило три факта противоправного завладения недвижимым имуществом в столице.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.

Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлениях. По месту их жительства полицейские провели обыски и изъяли документы, мобильные телефоны и электронные носители информации, доказывающие преступную деятельность подозреваемых.

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Напомним, ранее стало известно, что мошенники продали квартиру киевлянина, пока он был за границей. Они для этого подделали паспорт владельца.

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