В Киеве есть первые пострадавшие от сильных морозов

В больницу Киева с обморожением и переохлаждением привезли троих людей.

| Автор: Шароди Диана

Трое человек с переохлаждением и более 360 человек с травмами из-за скользкой дороги / УНИАН

С понедельника, 27 декабря, и до пятницы, 31 декабря, трое людей в Киеве пострадали от переохлаждения. Они обращались к медикам за помощью.

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Об этом сообщает глава пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в комментарии изданию УНН.

“В течение 27-30 декабря с переохлаждением к нам обратилось три человека, с обморожением — один”,

— отметила Вишневская.

Сообщается, что двое людей пострадали в четверг, 30 декабря.

Кроме того, Вишневская отметила, что резко возросло количество обращений в травматологию — из-за гололеда на этой неделе уже было зафиксировано более 360 обращений.

Также ждут увеличения количества пациентов в период новогодних празндиков, ведь непогода продолжается, и весь Киева, и его пригород сковал слой льда.

Метеорологи в Киеве до конца суток 31 декабря прогнозируют туман, а на дорогах будет гололедица.

Напомним, с наступлением морозов в столице развернули пункты обогрева. Более сорока точек, где можно погреться, взять теплую одежду, обувь, выпить чаю или даже покушать, развернули в разных районах столицы. Их адреса и график работы вы можете найти по ссылке.