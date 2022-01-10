Киевлянка во время ссоры убила мужа кухонным ножом

Теперь ей, согласно УК Украины, грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве следователи полиции сообщили о подозрении в преступлении женщине, которая во время ссоры убила кухонным ножом своего мужа. Об этом в Facebook проинформировал Отдел коммуникации полиции Киева.

По версии досудебного следствия, на улице Владимира Сальского в Шевченковском районе между супругами во время застолья возник конфликт. Женщина, 1978 года рождения, схватила кухонный нож и нанесла один удар мужу в грудь. От полученного ранения он умер еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи.

Патрульные полицейские задержали женщину, а следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (Умышленное убийство). Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве полиция задержала 44-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве его 30-летней знакомой. Злоумышленник хотел завладеть её квартирой.

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Подозреваемая в преступлении / facebook.com/UA.KyivPolice/