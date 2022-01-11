В центре Киева избили и ограбили известного телеведущего

Грабители попросили закурить, а, получив отказ, напали на журналиста

В Киеве четверо мужчин избили и ограбили известного журналиста и телеведущего. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, злоумышленники отобрали у потерпевшего три тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон.

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"Мужчины под предлогом "закурить" подошли к прохожему. После отказа они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карту. Сотрудники уголовного розыска и бойцы полка полиции особого назначения № 1 в течение нескольких часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов столицы", - сообщили в полиции.

Одним из задержанных оказался ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области. Второй – 23-летний житель Волынской области – в настоящее время уже находится в статусе обвиняемого за кражу.

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Сейчас полицейские устанавливают личности двух других нападавших. Всем четверым грозит до 6 лет тюрьмы по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. Двум задержанным уже вручили подозрения, их отправили под стражу.

Как пишет "PavlovskyNews", избитым журналистом оказался Андрей Куликов – сооснователь "Громадське радіо", который более известен рядовым украинцам как один из прошлых ведущих программы "Свобода слова" и как один из модераторов предвыборных дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

По информации издания, нападение произошло возле Центрального ЗАГСа в Киеве. При этом бандиты заставили журналиста сообщить им пинкоды от банковских карт

Напомним, нардепа Беленюка в центре Киева атаковали расисты. Олимпийский чемпион пожаловался в Фейсбуке на нетолерантное отношение своих соотечественников.

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