В Киеве 11 января "заминировали" все школы

Информация о минировании школ поступила правоохранителям примерно в 11:00.

В Киеве сегодня, 11 января 2022 года, правоохранители получили информацию о том, что заминированы все школы. Об этом сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на полицию столицы.

В сообщении говорится, что информация о минировании школ поступила примерно в 11:00. Сразу же после этого правоохранители начали ее проверять. Были ли прерваны занятия в учебных заведениях – не известно.

Напомним нашим читателям, что в Киеве сейчас зарегистрировано 491 среднеобразовательное учебное заведение. В них насчитывается 286 752 ученика.

Нужно отметить, что несколько дней назад правоохранители получили сообщение о минирование в Киеве всех торгово-развлекательных центров. К счастью, во время проверки ни одного взрывоопасного предмета взрывотехники и кинологи не обнаружили.

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Напомним, в декабре 2021 года во Львове неизвестный сообщил о том, что якобы заминированы 9 торгово-развлекательных центров, и потребовал 20 млн долларов выкупа. Правоохранители эвакуировали 3 тысячи человек.

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