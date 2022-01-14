Коронавирус в Киеве: 1 193 новых случая болезни за день

Продолжают болеть в столице более 9 тысяч человек. Выздоровели 325 312 человек.

В Киеве в четверг, 13 января 2022 года, зарегистрировали 1 193 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. 6 человек умерли от осложнений, а 1 660 – выздоровели.

Среди заболевших вчера: 676 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 445 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 72 ребенка в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. Больше всего новых случаев коронавируса было в Деснянском районе (200).

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Состояние здоровья 80 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.

Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 343 165 случаев СOVID-19. Выздоровели 325 312 человек, а 8 345 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 9 508 человек.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 14 января 2022 года было подтверждено 3 737 510 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 545 111 человек, а 98 068 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 197 703 человека.

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Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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Иллюстративное фото / facebook.com/merkieva/