Активистка Femen устроила голый пикет под Офисом президента

Активистка потребовала отменить приказ о военном учете женщин

В Киеве активистка движения "Femen" устроила голый пикет под Офисом президента. Об этом сообщает сайт движения.

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Как видно на опубликованных фото, активистка написала на своем теле лозунги на английском языке: "Женщина не равно война" и "Руки прочь от женщин". При этом всю фотосессию она провела с маленьким ребенком на руках. К счастью, малыша раздевать она не стала.

Сайт движения сообщил, что "Femen" требует от президента Владимира Зеленского отменить приказ об обязательном военном учете для женщин, а также об их принудительной их мобилизации в случае войны. По мнению активистов, женщины должны участвовать в военных конфликтах исключительно на добровольной основе.

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"У власти нет морального права вынуждать женщин к участию в войнах. Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, поэтому на них не могут налагаться равные обязанности. Ни одна из нас не развязывала войны! Ни одна из нас не обворовывала армию! Ни одна из нас не должна погибнуть!" – говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны направило на согласование новую редакцию приказа о воинском учете женщин. В новом приказе определены всего 14 специальностей и шесть профессий, соискание и получение которых предусматривает постановку на воинский учет.

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