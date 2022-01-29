Ветер до 18 м/с: в Киеве на сегодня объявили штормовое предупреждение

В Киеве в субботу, 29 января, ожидается очень ветреная погода.

| Автор: Шароди Диана

В Киеве на сегодня объявили штормовое предупреждение и первый уровень опасности / depositephotos.com

Утром и днем в Киеве в субботу ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

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Об этом рассказали в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Гидрометцентр обещает, что в субботу скорость порывов ветра достигнет 15 м/сек, а местами и 18 м/сек. Данные показатели соответствуют первому "желтому" уровню опасности.

Сообщается, что сильный ветер сохранится утром и днем.

Также добавим, что по прогнозу метеорологов 29 января в северных, восточных и частично центральных областях Украины ожидаются снегопады, без осадков будет только на западе страны. В столице также сегодня ожидается небольшой снег. Тем не менее, в воскресенье, 30 января, снегопады только усилятся. Несмотря на то, что температура в целом по стране прогреется, будут интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега.

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Напомним, прогнозы синоптиков на ближайшие несколько дней по-настоящему зимние — в Украине ожидаются снегопады и морозы ночью до -6.