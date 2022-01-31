В Киеве в костеле Св. Николая закончили работы после пожара

Внутри костела все еще ощущается запах гари.

| Автор: Шароди Диана

Костел Святого Николая в Киеве после пожара / t.me/pavlovskynews

В киевском костеле святого Николая, где в сентябре произошел пожар, завершили противоаварийные работы. Внутри еще чувствуется запах гари. Пострадавший от огня орган восстановят не скоро.

Об этом пишет Телеграм-канал PavlovskyNEWS, ссылаясь на слова Министра культуры Украины Александра Ткаченко.

Министр культуры Александр Ткаченко утверждает, что сгоревший орган должны включить в проект реставрации, который появится не раньше, чем через пару месяцев.

А Павел Вышковский, настоятель римо-католической парафии св. Николая, которой передадут костёл уже 1 июня, утверждает, что орган вернут на место над входом.

Костел Святого Николая в Киеве после пожара / t.me/pavlovskynews

Стоимость работ, выполненных в костеле, составила почти 21,5 млн гривен. Около 19 млн гривен — это реставрация и противоаварийный ремонт. Средства были взяты из благотворительного фонда пожертвований.

Костел Святого Николая в Киеве после пожара / t.me/pavlovskynews

На данный момент на благотворительном счете, созданном бизнесом, осталось около 8 миллионов гривен.

Отметим, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко рассказал, что ГСЧС составила предварительное заключение об аварийном состоянии здания. После заключения госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС будет проведена экспертиза аварийного состояния здания. Она станет основанием для составления проектно-сметной документации.

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Напомним, Монастырский назвал предварительную причину пожара в костеле в Киеве. Ею является короткое замыкание, возникшее в органе.