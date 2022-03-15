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Кличко объяснил, зачем ввели комендантский час на сутки

Власти готовятся к возможному обострению ситуации
 |  Автор: Юрий Кобзар
Кличко объяснил, зачем ввели комендантский час на сутки
Кличко объяснил затяжной комендантский час / facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Киеве комендантский час продлится больше суток в связи с возможным обострением. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в интервью УП.

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"Это связано с возможными обострениями. И это связано с заботой о безопасности жителей нашего города. Я бы рекомендовал эти полтора суток оставаться в укрытии или дома. И следить, чтобы не попасть под обстрел, или какие-нибудь другие вещи", - заявил мэр.

Градоначальник отметил, что решение о введении комендантского часа вводит военная администрация. В этот раз военные власти решили временно запретить киевлянам выходить на улицу в промежутке с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ планирует новое наступление на Киев. Также оккупанты планируют атаковать в других регионах Украины.

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