В Киеве задержали экс-чиновника по подозрению в работе на оккупантов

Задержанный раньше был первым заместителем главы Фонда госимущества.

В Киеве правоохранители задержали бывшего первого заместителя главы Фонда госимуществ, которого подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным досудебного следствия, бывший первый заместитель Фонда государственного имущества Украины 24 февраля в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям РФ и представителям террористических организаций "ДНР/ЛНР" данные о местах дислокации подразделений ВСУ.

Во время обыска у фигуранта изъяли оружие, боеприпасы, гранаты и другие предметы, доказывающие его преступную деятельность.

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По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ст. 263 (Незаконное приобретение и хранение оружия) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве задержали российского диверсанта. В его телефоне были фотографии объектов критической инфраструктуры, блок-постов и мест дислокаций ВСУ.

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Фото с места обыска / gp.gov.ua