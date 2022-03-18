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На правом берегу Днепра оккупантов отбросили на 70 км от Киева

Об этом рассказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.
 |  Автор: Виталий Кулак
На правом берегу Днепра оккупантов отбросили на 70 км от Киева
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua/

Бойцы ВСУ на правом берегу Днепра отбросили российских оккупантов примерно на 70 км от Киева. Об этом рассказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич, передает УНИАН.

По его словам, на Броварском и Бориспольском направлениях оккупанты отказались от активного наступления.

Грузевич подчеркнул, что дальше к Киеву враг не пройдет. Для защиты столицы создана большая группировка войск.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются увеличить свои группировки войск на киевском направлении за счет переброски неслаженных подразделений из Центрального и Восточного военных округов РФ.

На Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник оборудует занятые позиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве задержали российского диверсанта. В его телефоне были фотографии объектов критической инфраструктуры, блок-постов и мест дислокаций ВСУ.

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