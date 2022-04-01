В Киеве задержали мужчину за публикацию фото разрушенных объектов
В Оболонском районе Киева правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который фотографировал последствия обстрелов российских оккупантов, а потом отсылал фотографии другим сторонникам "русского мира". Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.
По версии досудебного следствия, 30-летний уроженец Мариуполя, временно проживающий в Киеве, фотографировал поврежденные в результате вражеских обстрелов объекты, а потом размещал фотографии в Telegram-канале.
Кроме того, задержанный нецензурно выражался по отношении к военным, которые защищают Украину от российских войск.
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По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.
Ранее стало известно, что в Подольском районе правоохранители обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу в составе четырех человек.
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