В КГГА назвали количество поврежденных домов и школ

Об этом рассказал первый заместитель главы ГГГА Николай Поворозник.

С 24 февраля по состоянию на утро 8 апреля 2022 года в Киеве в результате обстрелов российских оккупационных войск было повреждено 208 жилых домов, 46 школ, 29 детских садов и один детский дом. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, также в результате обстрелов врагом столицы повреждены 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 - здравоохранения, 10 - культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

Поворозник подчеркнул, что восстановление всех поврежденных зданий начнется после того, как специалисты определят степень их повреждений.

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Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты из-за наступления ВСУ были вынуждены полностью выйти из Киевской области. Они также бежали из Черниговской и Сумской областей.

Ранее сообщалось, что в Киеве обезвредили группу информаторов спецслужб РФ. В ее состав входили участники одной из пророссийских общественных организаций.

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