В Киеве девушка создала "обменник" и присвоила 60 тыс евро

Получив деньги, злоумышленница сбежала из фейкового обменника через тайный выход.

В Киеве правоохранители сообщили 23-летней женщине о подозрении в преступлении. Она создала фейковый обменник и незаконно присвоила 60 тысяч евро, проинформировала в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным досудебного следствия, фигурантка с целью присвоения чужого имущества создала в подольском районе столицы фейковый обменный пункт валюты. На сайте finance.ua она разместила объявление по обмену валюты по курсу, выше среднерыночного.

На это объявление отреагировал мужчина, которому нужно было обменять 60 тысяч евро. Получив деньги, злоумышленница сбежала из фейкового обменника через тайный выход. Она пыталась сбежать, но ее задержали полицейские. Украденные деньги у нее изъяли.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 186 УК Украины (Грабеж, совершенный в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 13 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники, создав фейковый обменный пункт, украли у киевлянки 54 тыс долларов.

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В Киеве девушка присвоила 60 тыс евро / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

В Киеве девушка присвоила 60 тыс евро / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/