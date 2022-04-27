Поминальные дни в Киеве: Можно ли посещать кладбища

После Пасхи в Украине люди традиционно поминают умерших родственников и посещают кладбища

Киевлянам в этом году следует воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

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"Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве, в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ", — подчеркнул он.

Столичные власти призывают горожан отложить посещение кладбищ до конца войны и дождаться момента, когда в Киеве станет безопасней.

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"Не создавайте скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких", – сказал Поворозник.

В то же время ни о каком прямом запрете посещать кладбища в КГГА пока не заявляли.

Напомним, в Киеве комиссии обследуют поврежденные оккупантами дома. После обследования будут принимать решения о дальнейшей судьбе домов.

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