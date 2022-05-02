Киевлян призывают вакцинироваться от столбняка и дифтерии

КГГА аргументируют рекомендацию повышенным риском заражения во время войны

Киевская городская администрация призывает жителей столицы пройти вакцинацию от дифтерии и столбняка. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Telegram-канале КГГА.

В ведомстве отметили, что в условиях войны риск заразиться такими болезнями повышается, поскольку есть вероятность получить травму или ранение. А столбняк передается при попадании в рану грязного грунта, из-за ранения острыми предметами или обломками древесины.

Риск заболеть дифтерией в условиях скопления и перемещения большого количества людей тоже увеличивается.

“Не медлите, посоветуйтесь со своим семейным врачом и сделайте прививки против столбняка и дифтерии. Во всех коммунальных заведениях вакцина в наличии и бесплатная. Позаботьтесь о своем здоровье и своих родных”, - заявили в КГГА.

Напомним, что киевской администрации призвали жителей столицы пройти тренинги по оказанию медицинской помощи.

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