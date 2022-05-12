В Киеве произошел пожар в недействующем кинотеатре

Причины пожара в киевском кинотеатре сейчас устанавливаются

Вчера около 23:50 в Киеве произошел пожар на ул. Героев Севастополя, 44 в Соломенском районе. Горел 3-этажный недействующий кинотеатр. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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“По прибытию было установлено, что в 3-этажном недействующем кинотеатре, размером 50х20 м в зрительном зале на 1 этаже возник пожар с распространением на 2-й и 3-й этажи. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара”, - поделились в службе.

Тушение пожара длилось до 01:54, для этого задействовали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, что в столице полицейские разоблачили и задержали 42-летнего киевлянина, который мошенническим путем присвоил гуманитарную помощь на общую сумму в 500 тысяч гривен.

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