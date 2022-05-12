В Киеве зоопарк начал работу в режиме парка

Персонал зоопарка круглосуточно был рядом с животными и оказывал им необходимую помощь

С первых дней войны он работал в закрытом для посетителей формате / kyivcity.gov.ua

Зоопарк в Киеве начал работу в режиме парка. Теперь жителям столицы доступны для просмотра уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Информацией поделились в КГГА.

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“Все желающие смогут увидеть спасенную тигрицу Далилу, целый “детский сад” обезьянок, разнообразных черепах, птиц и ящериц. А также гостей ждут горилла Тони и бегемот Лили в своих летних обновленных вольерах, лемуры на зеленых островках, и обычно слон Хорас, львы, жирафы, олени, медведи и многие другие наши жители”, – поделились в зоопарке.

Там добавили, что с начала войны им удалось спасти и приютить 141 животное. Все это время зоопарк работал в закрытом режиме, и его сотрудники следили за своими подопечными.

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Кассы продажи билетов работают с 10:00 до 15:00, на территории зоопарка можно находиться до 16:30.

Жизнь в Киеве постепенно восстанавливается. В столице недавно вышли на маршруты троллейбусы №30, №29Д и трамвай №35. А также продлена работа городской электрички.

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