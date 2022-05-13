До конца мая в центре Киева не будут работать большие фонтаны - Кличко
Мэр объясняет решение тем, что это сэкономит городской бюджет.
Киевская городская власть приняла решение не включать большие фонтаны в центре Киева и на Русановском канале до конца мая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
Читайте также: Россия рассчитывает, что мир устанет от войны - Владимир КличкоКличко объясняет, что это необходимо для экономии бюджета, так как их обеспечение - вещь недешевая и энергозатратная.
Однако городские власти нашли решение. Уже в Киеве функционируют локальные фонтаны в парках "Владимирская горка", "имени Тараса Шевченка" и "Победа", а также на улицах Тростянецкой и Ревуцкого. Их обслуживание не такое затратное.
"Киев - сердце Украины - бьется в оптимистическом ритме. Верим в Украину! Верим в победу!" - заключил Виталий Кличко.
Ранее мы писали, что с 15 мая в Киеве изменится комендантский час. Теперь он будет начинаться на один час позже - в 23:00.
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