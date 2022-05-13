До конца мая в центре Киева не будут работать большие фонтаны - Кличко

Мэр объясняет решение тем, что это сэкономит городской бюджет.

Фонтаны не будут работать в центре Киева до конца мая. / Цензор.НЕТ

Киевская городская власть приняла решение не включать большие фонтаны в центре Киева и на Русановском канале до конца мая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

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Кличко объясняет, что это необходимо для экономии бюджета, так как их обеспечение - вещь недешевая и энергозатратная.

Однако городские власти нашли решение. Уже в Киеве функционируют локальные фонтаны в парках "Владимирская горка", "имени Тараса Шевченка" и "Победа", а также на улицах Тростянецкой и Ревуцкого. Их обслуживание не такое затратное.

"Киев - сердце Украины - бьется в оптимистическом ритме. Верим в Украину! Верим в победу!" - заключил Виталий Кличко.

Ранее мы писали, что с 15 мая в Киеве изменится комендантский час. Теперь он будет начинаться на один час позже - в 23:00.