В Киеве возобновят работу 6 коммунальных кинотеатров

До конца мая в столице начнут работать 6 кинотеатров

До конца этого месяца в Киеве возобновят работу шесть коммунальных кинотеатров. Об этом сегодня сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Читайте также: Киев затянуло дымом: в КГГА назвали причину

"21 мая возобновляют работу коммунальные кинотеатры "Лейпциг", "Флоренция" и "им. Шевченко", а с 26 мая – кинотеатры "Старт", "Факел" и "Лира", - поделились новостью в КГГА.

Там добавили, что в кинотеатре "Лира" будут показывать реставрированную копию классики украинского кино "Тени забытых предков". А ко Дню города Киева, 28 мая, будет проведен спецпоказ документального фильма "Национальный музей".

Также в администрации написали, что при воздушной тревоге сеансы будут останавливаться и зрители должны направиться к укрытию, а билет можно использовать в другой день или на другой сеанс.

Напомним, что в Киеве с 16 мая разрешено продавать алкоголь в заведениях общественного питания с 11:00 до 22:00.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.