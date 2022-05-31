В Укроборонпроме разоблачили пророссийского агитатора

У него обнаружены электронные носители с прокремлевской пропагандой и конструкторская документация по самолетостроению.

В Киеве контрразведчики СБУ разоблачили сотрудника одного из предприятий Укроборонпрома, который агитировал в пользу РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигурант публично оправдывал военные преступления российских оккупантов и призывал своих коллег поддерживать врага. Кроме того, злоумышленник несколько раз обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Во время обысков по месту проживания фигуранта обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой и конструкторскую документацию по самолетостроению.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство. Агитатору уже сообщили о подозрении в преступлении.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали сына бывшего нардепа, который призывал помогать российским оккупантам.

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