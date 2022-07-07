В Киев пришла рекордная жара – метеорологи
В начале июля Киев накрыла волна жары. Уже побиты несколько температурных рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
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Так, в среду, 6 июля, максимальная температура воздуха в столице достигла отметки +34,3°С. Это самое высокое значение для указанной даты за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1924 году и составлял +33,9°С.
Однако до абсолютного максимума температуры воздуха, когда-либо зафиксированного в Киеве, пока всё равно еще далеко. Как сообщили метеорологи, самая высокая отметка, когда-либо зафиксированная в столице – это +39,4°С. Такую температуру термометры киевской метеостанции показали 30 июля 1936 года.
Напомним, в ГСЧС объяснили, можно ли посещать пляжи Киева. Чрезвычайники рекомендуют соблюдать важное условие безопасности.
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