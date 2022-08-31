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В Киеве ужесточили правила на время воздушной тревоги

Власти сообщили о новых ужесточениях, которые вступят в силу с 1 сентября
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Киеве ужесточили правила на время воздушной тревоги
Иллюстративное фото / facebook.com/kyivcity.gov.ua

В Киеве ввели дополнительные ограничения на время действия воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, с 1 сентября на время воздушной тревоги должны приостанавливаться все строительные работы.

"Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В том числе и работникам на строительстве", – заявили власти.

Кроме того, как отмечается, киевляне жалуются на громкие звуки со стройплощадок, которые во время воздушной тревоги пугают людей и создают дополнительное напряжение.

Напомним, ранее в Киеве запретили работу общественного транспорта во время тревоги. Перевозчики будут обязаны остановить движение в безопасном месте, а люди – пройти в укрытие.

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