В Киеве ужесточили правила на время воздушной тревоги

Власти сообщили о новых ужесточениях, которые вступят в силу с 1 сентября

В Киеве ввели дополнительные ограничения на время действия воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте также: Герои среди нас: История работницы, прожившей месяц на станции метро "Лукьяновка"

Так, с 1 сентября на время воздушной тревоги должны приостанавливаться все строительные работы.

"Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В том числе и работникам на строительстве", – заявили власти.

Кроме того, как отмечается, киевляне жалуются на громкие звуки со стройплощадок, которые во время воздушной тревоги пугают людей и создают дополнительное напряжение.

Напомним, ранее в Киеве запретили работу общественного транспорта во время тревоги. Перевозчики будут обязаны остановить движение в безопасном месте, а люди – пройти в укрытие.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.