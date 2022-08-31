В Киеве ужесточили правила на время воздушной тревоги
В Киеве ввели дополнительные ограничения на время действия воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Читайте также: Герои среди нас: История работницы, прожившей месяц на станции метро "Лукьяновка"
Так, с 1 сентября на время воздушной тревоги должны приостанавливаться все строительные работы.
"Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В том числе и работникам на строительстве", – заявили власти.
Кроме того, как отмечается, киевляне жалуются на громкие звуки со стройплощадок, которые во время воздушной тревоги пугают людей и создают дополнительное напряжение.
Напомним, ранее в Киеве запретили работу общественного транспорта во время тревоги. Перевозчики будут обязаны остановить движение в безопасном месте, а люди – пройти в укрытие.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.