В Киеве ограничат работу заведений общепита

С 1 сентября в Киеве будут действовать ограничения по работе заведений общепита.

В Киеве с 1 сентября заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22:00. Об этом сообщили в КГГА в Telegram.

В сообщении говорится, что соответствующее решение было принято Советом обороны города Киева.

В КГГА напомнили, что в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно соблюдать неукоснительно, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан.

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Для справки. Комендантский час - запрет военным комендантом в определенное время суток и на время находиться на улицах и в общественных местах жителям определенного населенного пункта, где установлено Президентом Украины военное (чрезвычайное) состояние с целью установления и поддержки общественного порядка, уменьшения количества жертв, ликвидации последствий техногенной катастрофы, эпидемии, эпизоотии во время объявленного в данной местности чрезвычайного положения.

Напомним, в Киеве ужесточились правила на время воздушной тревоги. Власти сообщили о новых жестких правилах, которые вступят в силу с 1 сентября.