Кличко показал, как выглядит обновленная станция метро "Позняки"

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как выглядел вход на станцию ​​”Позняки” до ремонта и сейчас.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что один из выходов станции метро "Позняки" теперь выглядит современно и стильно. Он отметил, что обновлением и благоустройством входа на станцию, а также прилегающей территории занималась компания Dragon Capital. Об этом мэр написал в своем Facebook.

Мэр поблагодарил всех предпринимателей, компаний, социально-ответственного бизнеса, который помогает делать нашу столицу более красивой и комфортной.

“Особенно в такое драматическое для страны и столицы время. Когда, в условиях экономического кризиса, вызванного агрессией России, большая часть финансов идет на обеспечение обороноспособности государства, на поддержку наших защитников. Вместе преодолеем и победим!”, - отметил Виталий Кличко.

Иллюстративное фото / facebook

Для справки. Станция метро “Позняки” - 36-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Сырецко-Печерской линии между станциями "Осокорки" и "Харьковская". Наземные выходы – на проспект Николая Бажана. Открыта 28 декабря 1994 года. Название — от одноименного находящегося рядом жилого массива.

Напомним, Киев снова накрыл смог, на улицу выходить не рекомендуется. В КГГА провели мониторинг атмосферного воздуха в стационарных пунктах по адресам.