На Киевщине возможны аварийные отключения из-за непогоды - ДТЭК
Из-за ухудшения погодных условий на Киевщине возможны аварийные отключения электроэнергии.
Сегодня, 21 февраля в результате ухудшения погодных условий в Киевской области начались аварийные отключения света. Сейчас без электроэнергии более 7 тысяч потребителей. Об этом сообщают в ДТЭК.
Читайте также: Путин дал понять, что готовится к новой войне - Генсек НАТО
Сообщается, что больше всего обесточиваний в Обуховском и Бучанском районах.
В ДТЭК сообщили, что сегодня на Киевщине возможен дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Такие погодные условия могут привести к обрыву проводов.
Читайте также: Байден и Дуда встретились в Варшаве
Напомним, в Киевской области сегодня планировали не выключать свет: в ДТЭК назвали причину. Из-за проведения замеров потребления электроэнергии в Киевской области не будут выключать свет.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: