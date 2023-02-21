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На Киевщине возможны аварийные отключения из-за непогоды - ДТЭК

Из-за ухудшения погодных условий на Киевщине возможны аварийные отключения электроэнергии.
 |  Автор: Мальцева Ольга
На Киевщине возможны аварийные отключения из-за непогоды - ДТЭК
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Сегодня, 21 февраля в результате ухудшения погодных условий в Киевской области начались аварийные отключения света. Сейчас без электроэнергии более 7 тысяч потребителей. Об этом сообщают в ДТЭК.

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Сообщается, что больше всего обесточиваний в Обуховском и Бучанском районах.

В ДТЭК сообщили, что сегодня на Киевщине возможен дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Такие погодные условия могут привести к обрыву проводов.

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Напомним, в Киевской области сегодня планировали не выключать свет: в ДТЭК назвали причину. Из-за проведения замеров потребления электроэнергии в Киевской области не будут выключать свет.

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