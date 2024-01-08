Кличко открыл проезд по Подольскому мосту без ввода в эксплуатацию, что незаконно и опасно

| Автор: Мальцева Ольга

Кличко открыл проезд по Подольскому мосту без ввода в эксплуатацию, что противоречит закону и несет угрозу для киевлян. Об этом пишет KP.ua со ссылкой на соответствующие документы.

"К сожалению, вместо радоваться от открытия главного киевского долгостроя - Подольского моста - киевляне в основном находятся в шоке от того, как это произошло. Потому что не следует забывать, что этот объект также является и главным символом столичной коррупции. И по расследованиям СМИ, он до сих пор продолжает оставаться "кормилицей" чиновников из окружения Виталия Кличко, в первую очередь - Дениса Комарницкого. Это видно и по результатам "торжественного открытия". Ведь вместо презентовать давно обещанный городскими властями и желанный киевлянами объект, который должен был упростить движение с севера левобережной части Киева в центр, мы получили фактически недострой, который является опасным, ведет "в никуда" и в реальности никому в таком виде не нужен", - констатируется в материале.

Авторы расследования приводят конкретные факты, которые доказывают приведенные выше тезисы.

"Факт 1. Подольский мост открыли, не сдав в эксплуатацию. Об этом свидетельствует ответ из Госинспекции архитектуры и градостроительства на депутатское обращение, который оказался в нашем распоряжении. Запрос был направлен 19 декабря, то есть через 19 дней после квазиоткрытия мэром этого объекта. А это означает, что он не готов к полноценному функционированию и обслуживанию. То есть, во-первых, открывать его для проезда было просто противозаконно. А, во-вторых, потенциально движение по недострою - просто опасно для жизни. Причем, если что-то произойдет, ответственных не будет - потому что акта ввода в эксплуатацию никто не подписывал.", - отмечают СМИ, добавляя подтверждающий документ.

Второй факт, приведенный в публикации - открытый мост ведет с перегруженного Подола, а точнее от Валов, где инфраструктуру никак соответственно не подготовили, к дачным участкам Русановских садов. Где также ничего с дорогами не делали, это обычные, "слегка подлатанные", дачные проезды, которые еще и постоянно подтапливает, потому что сделать там водоотвод подрядчик не додумался (или Комарницкий просто "придержал" соответствующий бюджет).

Факт номер 3, на котором акцентируют внимание авторы статьи - двигаться по новому мосту сможет только транспорт экстренных служб, военные и единственный автобусный маршрут №111, который ведет от пл. Украинских Героев на ст. м. "Левобережная".

"Именно так - не на Троещину, а на "Левобережную", и вообще не понятно, кому этот маршрут нужен. Разве что дачникам, потому что значительная его часть пролегает именно по Русановским садам. Поэтому очевидно, что "торжественное открытие" было нужно мэру только для галочки. Теперь можно легче отмахиваться от критиков. И в то же время - продолжать "достраивать" мост, выделяя на него миллиарды из карманов киевлян. Потому что отказываться от такой "жирной" кормушки никто не собирается", - резюмируется в материале.