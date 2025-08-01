Германия передаст Украине две системы Patriot

Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot в рамках договоренности с США. Вашингтон пообещал заменить переданные комплексы новыми.

| Автор: Мальцева Ольга

Правительство Германии приняло решение передать Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, согласовав с Вашингтоном механизм их дальнейшей компенсации. Согласно договоренности, Берлин станет приоритетным получателем новых систем Patriot из США после передачи своих установок Киеву. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters.

Министр обороны Германии уточнил, что благодаря гарантиям со стороны Соединенных Штатов, Берлин готов безотлагательно предоставить Украине пусковые установки Patriot, а впоследствии - и дополнительные элементы системы. По словам Писториуса, такой шаг возможен только благодаря тесному сотрудничеству с американскими партнерами.

Ожидается, что первые пусковые установки будут переданы украинской стороне уже в течение нескольких дней. Другие составляющие комплекса Patriot, включая радары и командные пункты, должны прибыть ориентировочно через два-три месяца. После этого США, согласно договоренности, обеспечат Германию новыми системами в приоритетном порядке.

Напомним, Украина получила от США батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. В Украину доставлена первая батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках нового пакета военной помощи от США на $10 млрд.