Пограничники фиксируют успехи контратак на Сумщине

Наблюдается заметная тенденция к снижению активности агрессора, ситуация все больше меняется в пользу украинской армии, отметил представитель Госпогранслужбы.

Украинские защитники успешно противостоят врагу на Сумщине, где продолжаются активные боевые действия. Россияне не оставляют попыток штурмов, но вооруженные силы Украины уже демонстрируют первые успехи в контратаках. Заметный спад вражеской активности на некоторых участках фронта. Об этом в четверг, 31 июля, во время телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что украинские военные не только сдерживают атаки агрессора, но и эффективно проводят контратаки, освобождая оккупированные территории.

По словам представителя, наибольшая активность врага наблюдается в районе Хотинской и Юнаковской громад. Хотя это относительно небольшой участок границы длиной более 550 километров, здесь концентрируются основные усилия российских преступных формирований.

Российские войска используют тактику малых пехотных групп, которые пытаются прорваться на украинскую территорию. Однако пограничники вместе с военными ВСУ активно противодействуют агрессору, используя все доступное оружие для ликвидации угрозы.

Демченко заверил, что на этом направлении применяется весь арсенал вооружения как пограничной службы, так и Вооружённых сил Украины, что позволяет максимально уничтожать врага. Благодаря этому противник несёт значительные потери.

За последние дни заметна тенденция к снижению активности агрессора по сравнению с первым этапом боев, когда россияне делали массированные попытки прорыва с помощью малых штурмовых групп. В настоящее время ситуация все больше меняется в пользу украинской армии.

Как было сообщено, только за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1070 оккупантов и уничтожили 295 единиц техники и вооружения врага. Наибольшие потери противник продолжает нести на Покровском, Славянском и Харьковском направлениях.

Кроме того, украинские силы недавно успешно освободили прифронтовое село Киндратовка в Сумской области. По словам Андрея Демченко, вытеснение оккупантов из этого населенного пункта позволяет ВСУ укреплять свои позиции и замедлять дальнейшее наступление врага.

