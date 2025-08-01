Дроны РФ атаковали Балаклею: горит предприятие

После атаки ударных БПЛА на месте происшествия возник пожар. Жертв среди населения нет.

Российская армия на рассвете 1 августа атаковала гражданское промышленное предприятие в городе Балаклея Харьковской области, используя ударные дроны. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов.

Глава администрации отметил, что в результате нападения зафиксировано несколько попаданий на территории города. После ударов на месте происшествия возник пожар, однако, к счастью, жертв среди населения нет.

Карабанов также призвал местных жителей серьезно относиться к воздушной тревоге и соблюдать советы служб безопасности ради защиты своей жизни.

