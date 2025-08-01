Почта
Дроны РФ атаковали Балаклею: горит предприятие

После атаки ударных БПЛА на месте происшествия возник пожар. Жертв среди населения нет.
Дроны РФ атаковали Балаклею: горит предприятие
 
Российская армия на рассвете 1 августа атаковала гражданское промышленное предприятие в городе Балаклея Харьковской области, используя ударные дроны. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов.
 
Глава администрации отметил, что в результате нападения зафиксировано несколько попаданий на территории города. После ударов на месте происшествия возник пожар, однако, к счастью, жертв среди населения нет.
 
 
Карабанов также призвал местных жителей серьезно относиться к воздушной тревоге и соблюдать советы служб безопасности ради защиты своей жизни.
 
Напомним, масштабный пожар вспыхнул в результате российского обстрела в складском здании гражданского предприятия на Харьковщине.
 
В ночь на 30 июля два района Харькова - Шевченковский и Слободской - получили повреждения из-за атаки российских "шахедов".

 

