РФ обстреляла Запорожье: есть погибшие и раненые

Очередной удар российских войск по Запорожской области привел к гибели 63-летнего мужчины и ранениям местного жителя и двух женщин.

Россияне утром в пятницу, 1 августа, обстреляли Запорожский район, в результате чего один человек погиб, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров на своем Telegram-канале.

Иван Федоров сообщил, что из-за ударов по населенным пунктам региона пострадали мирные жители. В селе Веселянка российский снаряд попал в частный жилой дом, вызвав смерть его хозяина.

В Малокатериновке во время обстрела поврежден другой жилой дом, после чего возник пожар. Местный 65-летний житель получил ранения и в настоящее время проходит лечение, - сообщает чиновник.

Несколько позже стало известно об увеличении числа пострадавших от ночной атаки на Запорожский район. Ранены 36-летняя и 77-летняя женщины. Одна женщина ранена в Веселянке, другая - в Малокатериновке. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

