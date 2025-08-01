РФ обстреляла Запорожье: есть погибшие и раненые
Очередной удар российских войск по Запорожской области привел к гибели 63-летнего мужчины и ранениям местного жителя и двух женщин.
Россияне утром в пятницу, 1 августа, обстреляли Запорожский район, в результате чего один человек погиб, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров на своем Telegram-канале.
Иван Федоров сообщил, что из-за ударов по населенным пунктам региона пострадали мирные жители. В селе Веселянка российский снаряд попал в частный жилой дом, вызвав смерть его хозяина.
В Малокатериновке во время обстрела поврежден другой жилой дом, после чего возник пожар. Местный 65-летний житель получил ранения и в настоящее время проходит лечение, - сообщает чиновник.
Несколько позже стало известно об увеличении числа пострадавших от ночной атаки на Запорожский район. Ранены 36-летняя и 77-летняя женщины. Одна женщина ранена в Веселянке, другая - в Малокатериновке. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что бригада энергетиков попала под удар россиян на Запорожье.
Напомним, враг нанес четыре удара по Запорожью и Запорожскому району в ночь перед 1 июля. Атака РФ привела к повреждению предприятия - там возник пожар.
