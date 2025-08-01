Итоги 31.07: Атака РФ на Киев и одобренный закон

Россия комбинированным ракетно-дроновым ударом по столице убила 16 человек и ранила 159; НАБУ и САП возвратили полномочия. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Атаки России: прямые попадания, многочисленные жертвы и пострадавшие

В ночь на 31 июля Россия атаковала Украину 317 средствами воздушного нападения - 309 БПЛА и восемью ракетами Искандер-К. Основным направлением удара стал Киев. Зафиксированы прямые попадания пяти ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (осколки) на 19 локациях, почти все в столице.

В результате комбинированного ракетно-дронового удара по столице погибли шестнадцать человек, среди которых двое детей, и 159 человек пострадали.

Также российские войска 31 июля прицельно обстреляли пятиэтажный жилой дом в Краматорске. Известно как минимум об одном погибшем и 11 раненых.

Закон о НАБУ и САП вступил в силу

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" 31 июля вступил в силу. Глава государства подписал документ после того, как его поддержал 331 народный депутат. При этом вообще не было голосов "против" или "воздержался".

В Еврокомиссии положительно оценили принятый Радой 31 июля закон о НАБУ и САП, считая его ответом на ключевые вызовы по независимости антикоррупционных органов. В то же время в Брюсселе подчеркнули, что это еще не завершение процесса реформ.

Правительство изменило порядок отправки повесток по почте

Кабмин принял постановление, что предусматривает изменение порядка вручения повесток украинцам, годным к службе. Теперь их могут отправлять почтой заказным письмом. Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства. Вручение документов будет фиксироваться официально, а попытка избежать получения письма может трактоваться как уклонение.

В ВСУ ответили, захватили ли россияне Часов Яр

Российские войска не оккупировали Часов Яр на Донетчине, как заявило минобороны РФ. Это очередной вброс, заявил представитель оперативно-стратегического группирования войск Хортица Виктор Трегубов. Также карта DeepState показывает, что россияне не контролируют южную часть города. Контроль Сил Обороны над городом подтверждают как офицеры оперативно-тактического уровня, так и простые бойцы 24 ОМБр, которые держат самый тяжелый участок города.

В США разработали новую схему вооружения Украины - WSJ

В США предложили новый механизм поставки оружия Украине, который привлекает финансирование от европейских союзников. Законопроект предусматривает создание фонда при Министерстве финансов США для приема денег от союзников. Законопроект получил положительную оценку в Белом доме во время предварительных обсуждений.

В Индии прекращают закупку российской нефти - СМИ

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили импорт российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил стране тарифами и штрафами за сотрудничество с Россией. Государственные НПЗ ищут замену российской нефти на спотовом рынке и стали закупать ее у ближневосточных стран ОПЕК и в Западной Африке, утверждают источники.

Выявлены системные хищения должностными лицами средств

Более 20 должностных лиц, подрядчиков и депутатов местных советов из Запорожья подозреваются в махинациях с бюджетными средствами и других преступлениях. Почти 68 миллионов гривен убытков. Присвоены и растрачены бюджеты общин, имущество частного хозяйства, проведены некачественные закупки, завышены цены подрядных работ и начислены премии "своим" и т.д. - прокуроры Запорожской областной прокуратуры фиксируют системные проявления злоупотреблений в бюджетной сфере и противоправную деятельность против собственности.

В Закарпатье прокуратура сообщила о системных растратах и присвоении бюджетных средств на сумму более 79,5 млн грн. В целом в уголовных производствах фигурируют 22 подозреваемых. Среди фигурантов в частности должностные лица органов местного самоуправления, директора коммунальных предприятий и частных фирм, работники медицинских, образовательных и культурных учреждений.

В Полтавской области выявили коррупционную схему должностных лиц районного управления Госпродпотребслужбы и бухгалтерши областной ветклиники, которые ежемесячно получали взятки от предпринимателей, прикрываясь фиктивными консультациями.

Рада разрешила некоторым военным учиться во время службы

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон, который усиливает право на образование для молодых лиц, которые вступили в ряды Сил обороны. Речь идет о тех лицах, кто присоединился к войску по контракту или по призыву во время мобилизации. Закон предусматривает, что таким лицам предоставляется право на обучение в учреждениях высшего образования без отрыва от службы.

Дроны СБУ атаковали важное предприятие ВПК России

Беспилотники атаковали российскую Пензу, где расположен радиозавод, который производит средства связи для войск РФ. Из-за вторжения России в Украину предприятие находится под санкциями Евросоюза, США, Канады и некоторых других стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp