Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после очередного удара России по Киеву

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетного удара России по Киеву 31 июля.

| Автор: Мальцева Ольга

В ответ на очередную атаку Российской Федерации по украинской столице 31 июля, официальный Киев обратился к Организации Объединенных Наций с требованием немедленно провести заседание Совета Безопасности. По словам заместителя главы МИД Андрея Сибиги, международное собрание состоится уже 1 августа. Основным пунктом повестки дня станет вопрос: "Поддержание мира и безопасности в Украине".

"Путин демонстрирует нежелание к мирному урегулированию и продолжает кровавую войну. Однако международное сообщество имеет достаточно влияния, чтобы остановить его - через решительное давление и принципиальную позицию в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня", - заявил Сибига.

Он также отметил, что предстоящее заседание должно стать платформой для однозначного засвидетельствования поддержки Украины и осуждения агрессивной политики Кремля. По его словам, это - важный шаг к консолидации глобальных усилий для прекращения войны.

Напомним, Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию. Подробности о предстоящей поездке Стива Уиткоффа в страну-агрессорку не были раскрыты.