Масштабная ночная атака: Россия применила 72 дрона, ПВО сбила большинство

В ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 72 дронами, включая Shahed. Силы ПВО сбили 44 беспилотника, однако 28 достигли целей в 9 регионах.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 1 августа российские войска совершили одну из крупнейших за последнее время воздушных атак, выпустив 72 ударных дрона, среди которых - Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. По информации Воздушных сил ВСУ, удар наносился с направлений Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.

Для отражения атаки был задействован широкий арсенал оборонительных средств: авиация, зенитные ракетные комплексы, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и беспилотные системы. По предварительным оценкам, по состоянию на 9:00 утра украинская противовоздушная оборона уничтожила или приглушила 44 вражеских беспилотника, которые двигались в направлении северных, южных, восточных и центральных регионов.

Несмотря на значительный успех ПВО, 28 дронов достигли целей в девяти различных локациях. Под удар попали прифронтовые районы Харьковской, Донецкой, Днепропетровской областей, а также Киевщина. Информация о последствиях ударов, повреждениях инфраструктуры и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после очередного удара России по Киеву. Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетного удара России по Киеву 31 июля.