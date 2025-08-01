Белая Церковь под обстрелом: более 100 спасателей тушили пожары после атаки РФ

В ночь на 1 августа враг нанес удары по Белоцерковскому району Киевской области. В Белой Церкви возникли масштабные пожары на гражданских предприятиях.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 1 августа российские войска осуществили серию ракетных ударов по Белоцерковскому району Киевской области. В результате атаки в городе Белая Церковь вспыхнули масштабные пожары на территории гражданских предприятий. Об этом сообщает ГСЧС.

По предварительным данным, обстрел привел к значительным повреждениям объектов инфраструктуры. Огонь охватил большую площадь, поэтому на место сразу выехали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

К ликвидации последствий привлечено более 100 спасателей и 34 единицы специализированной техники, в том числе современную робототехнику. Благодаря слаженной работе подразделений удалось локализовать пожары и избежать дальнейшего распространения огня.

Информация о пострадавших уточняется. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, масштабная ночная атака: Россия применила 72 дрона, ПВО сбила большинство. В ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 72 дронами, включая Shahed. Силы ПВО сбили 44 беспилотника, однако 28 достигли целей в 9 регионах.