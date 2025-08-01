В июле уничтожено 33 тысячи оккупантов - Сырский
За прошедший месяц, по данным Сырского, потери РФ в личном составе превысили 33 тысячи человек, а именно - 33 220.
Украинские военные в июле уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
По его данным, за прошлый месяц потери РФ в живой силе превысили 33 тысячи человек, а именно - 33 220.
Сырский поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную и мужественную боевую работу.
