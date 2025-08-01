Россия атаковала Украину 3800 дронами "Шахед" и 260 ракетами в июле - Зеленский

В июле 2025 года РФ нанесла массированные удары по Украине: почти 4000 дронов "Шахед" и сотни ракет. Детали из речи президента Зеленского.

| Автор: Мальцева Ольга

В течение июля 2025 года Россия существенно активизировала воздушные удары по территории Украины, применив почти четыре тысячи ударных беспилотников типа "Шахед" и около 260 ракет различных классов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

По словам главы государства, только за один месяц российские войска использовали более 5100 управляемых авиационных бомб, около 3800 дронов-камикадзе "Шахед" и 260 ракет, из которых 128 - баллистические. Зеленский подчеркнул, что прекратить этот террор возможно только через консолидированные действия международного сообщества: "Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты".

Президент также подчеркнул значение каждой формы поддержки, которую Украина получает от своих партнеров: "Каждое взаимодействие между Украиной и партнерами сейчас является важным. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине".

Напомним, количество погибших в результате ночной атаки на Киев 31 июля возросло до 28 - среди них трое детей. В результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля погибли 28 человек, среди них трое детей. Спасатели продолжают разбор завалов в Святошинском районе.