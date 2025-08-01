Почта
ГУР установило командира бригады РФ, которая запускает "шахеды" по Украине

Подполковник Руслан Негруб командует бригадой, которая терроризирует мирных украинцев ударными дронами.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные военного преступника - командира бригады российской армии, которая запускает "шахеды" по Украине. Об этом сообщила прессслужба ГУР в пятницу, 1 августа.   Речь идет о подполковнике Руслане Негрубе, командире отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокации - город Кореновск, Краснодарский край).   По данным ГУР, эта бригада осуществляет запуски "шахедов" по территории Украины. Ими россияне наносят удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.
  Военный преступник родился 4 января 1983 года в республике Северная Осетия-Алания. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище. Женат, имеет 20-летнего сына. Проживает в городе Буденновск.
  "ГУР МО Украины напоминает - за каждый военный преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливая расплата", - подчеркнули в разведке.
 

